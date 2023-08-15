Этот курс содержит уникальную методику замера, которую мы в ZEMS.PRO разрабатывали и оттачивали долгие годы. Эту информацию невозможно найти в интернете, её можно получить только вместе с многолетним опытом. И у нас он есть, потому что мы ежегодно делаем 450 проектов и замеряем эти объекты без единой ошибки. В курсе мы поделимся своими секретами и наработками, которые собирали и оттачивали более 10 лет.



