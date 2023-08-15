ZEMSKURS

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8 (925) 069-69-91

ПОЛЕЗНЫЕ

КУРСЫ

от Алексея Земскова

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Почему Zems-Курсы?

Понятно

В моих курсах я не только подробно рассказываю, но и показываю, поэтому у вас всё получится с первого раза и не возникнет вопроса, как это сделать на практике!

Просто

Все сложные вещи я объясняю простым языком, как на моём ютуб-канале, поэтому вам никогда не придётся напрягаться или, упаси Господи, идти гуглить сложные формулировки.

Полезно

У меня за плечами уже 1400 готовых ремонтов и все эти знания я применяю при создании своих курсов. В результате вы за несколько часов получаете мой многолетний опыт.

Безошибочно

В своих курсах я не только рассказываю про ошибки, но и показываю, как их избежать. А главное — показываю, как их исправить, если не получилось избежать!

Ценно

В моих курсах нет информации, которую можно свободно найти в интернете. Вместо этого я даю профессиональные лайфхаки, которые можно получить только из практики.

Кратко

Информация в моих курсах настолько плотная, что один урок равен неделе нудятины в другой онлайн-школе. При этом, вся информация легко воспринимается и быстро усваивается.
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Встречайте уникальный видеокурс

ЗАМЕР И ОЦИФРОВКА КВАРТИРЫ

Этот курс содержит уникальную методику замера, которую мы в ZEMS.PRO разрабатывали и оттачивали долгие годы. Эту информацию невозможно найти в интернете, её можно получить только вместе с многолетним опытом. И у нас он есть, потому что мы ежегодно делаем 450 проектов и замеряем эти объекты без единой ошибки. В курсе мы поделимся своими секретами и наработками, которые собирали и оттачивали более 10 лет.


Самое главное при разработке проекта — это правильный замер, потому что цена ошибки в 2 сантиметра, особенно в санузлах — это полная переделка на сотни тысяч рублей и длительностью в пару месяцев. Этот курс научит вас замерять квартиру без ошибок и даст старт к самостоятельной разработке проекта.

Старт с 15.08.2023, осталось

Предзаказ по спеццене доступен до 15 июня 2023

Во сколько раз окупится этот курс?

Курс окупится в десятки раз. Многие хотят сделать проект своими руками, но пропускают самый важный этап — замер квартиры, а в результате получают плюс 3 месяца к сроку ремонта и плюс миллион к расходам. Этот курс поможет точно оцифровать квартиру и избежать больших ошибок, которые приводят к большим расходам.

Алексей Земсков

Основатель группы компаний ZEMS.PRO

Этот курс основан на моей системе обучения замерщиков, которую я разрабатывал 3 месяца и столько же займёт запись этого курса. За это время я адаптирую уроки для домашнего использования, чтобы их мог освоить даже новичок. А также продумаю обучение таким образом, чтобы информация легко усваивалась и не вызывала вопросов.

Алексей Земсков

Основатель группы компаний ZEMS.PRO

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Кому подойдёт этот курс?

100%

Владельцам квартиры без ремонта

Хотите сделать проект самостоятельно, но не хотите делать это на альбомных листочках или изучать сложный софт? На курсе вы самостоятельно построите  3D-модель вашей квартиры, на основе которой сможете самостоятельно разработать проект, прикинуть разные планировки и выбрать лучшую. 

100%

Владельцам квартиры с ремонтом

Вы сможете оцифровать уже готовую квартиру, а затем легко смоделировать все будущие перестановки, и оценить, насколько они удобны, не таская тяжелую мебель и не царапая пол. А также сможете прикинуть, каких трудов будет стоить новый ремонт и какой объём перепланировки для этого потребуется.

85%

Будущим проектировщикам и дизайнерам

Самое первое, чему мы учим наших технологов — это обмерять квартиру, потому что правильный  замер — это основа качественного проекта. Пройдя этот курс вы научитесь самому первому навыку проектировщика, а главное — сможете понять, подходит ли вам эта профессия.

Ссылка на это место страницы: #result

Что вы получите?

Узнаете самые эффективные методы обмера

а также секреты, лайфхаки и другие фишки-плюшки

За пару уроков освоите программу SketchUp

и научитесь использовать её для любых целей

Выберете недорогое и качественное оборудование

которое обязательно пригодится при последующем ремонте

Создадите точную 3D-модель своей квартиры

и подготовите её к будущей разработке проекта

Проверите полученные знания с помощью тестов

а также сможете задать вопросы для бонусного модуля

Как будет проходить обучение?

Вы будете получать знания из коротких и интересных видео, а затем сразу применять эти знания на своей квартире. Также после некоторых видео я добавлю тестирование, чтобы информация лучше закрепилась.

Как будет выглядеть ваша квартира после оцифровки?

Примерно как одна из этих 50-60 квартир:)

Чем хорош этот курс?

Этот курс хорош именно своей уникальностью. В интернете есть миллион видео о том, как работать в программе SketchUp, но нет ни одного курса о том, как делать замер без ошибок.


Этот курс — про сам процесс замера, про алгоритм, точки привязки, правильную последовательность и методику, которую мы разработали специально для своих объектов.


Хотя, справедливости ради, про SketchUp в курсе тоже есть информация, но она настолько плотная, что вы освоите софт не за 10-20 роликов, а за 10-20 минут

Ссылка на это место страницы: #program

Программа курса

Обратите внимание, при предварительной покупке вы получаете не только спеццену, вы также бесплатно получаете все бонусы и приложения к курсу

Урок 1

Урок 1

Вводная информация

Всякие там важные нюансы, без которых курс ваще не зайдёт

Урок 2

Урок 2

Установка программы SketchUp

Как скачать, как установить и что делать, если аааа ничего не работает

Урок 3

Урок 3

Настройка SketchUp

Расположение панелей, инструментов, шаблоны и горячие клавиши

Урок 4

Урок 4

Базовые навыки работы в SketchUp

Инструменты, простые фигуры и другие элементарные действия

Бонус

Бонус

Продвинутые навыки работы в SketchUp

Группы, слои, сцены, переходы и всякие другие крутые штуки

Урок 5

Урок 5

Подготовка оборудования

Что купить, как не переплатить, почему купить именно это и всё такое

Бонус

Бонус

Как не тащить ноутбук на объект?

Рассказ о том, зачем на объекте ноубтук и как обойтись без него

Бонус

Бонус

Подготовка шаблона для замера

Точнее, мы уже подготовили шаблон, его нужно просто скачать открыть:)

Бонус

Бонус

Фотографирование объекта

Как и зачем это делать, порядок фотосъёмки, разъяснение нюансов

Урок 6

Урок 6

Общие правила замера

Как снимать и проверять размеры, как их округлять и как решать проблемы

Урок 7

Урок 7

Построение контура

Главный урок о том, как построить геометрию объекта на примере однушки

Урок 8

Урок 8

Проверка геометрии объекта

Как найти ошибки и как их быстро исправить, не начиная замер сначала

Бонус

Бонус

Отрисовка сложной геометрии

Как построить непрямоугольные помещения и изогнутые стены

Урок 9

Урок 9

Создание объёма

Превращение «плоской» квартиры в объёмную и формирование проёмов

Бонус

Бонус

Цвета, слои и группы

Как разделить модель на группы и слои, а также как раскрасить элементы

Бонус

Бонус

Отрисовка несущих стен

Как отдельно отрисовать несущие стены и поместить их на отдельный слой

Бонус

Бонус

Добавление стяжки

Учёт и отрисовка стяжки, перенос на отключаемый слой и всё такое

Урок 10

Урок 10

Отрисовка балконов и лоджий

Как точно «привязать» лоджию к квартире и как отстроить её геометрию

Урок 11

Урок 11

Отрисовка коммуникаций

Как измерить и отстроить коммуникации, а затем разделить по слоям

Бонус

Бонус

Замер двушки без ремонта

Закрепление знаний на примере двушки свободной планировки

Бонус

Бонус

Замер двушки с ремонтом и мебелью

Обмер квартиры с ремонтом, а также базовая оцифровка мебели и дверей

Бонус

Бонус

Вопросы и ответы

Дополнительное видео с ответами на вопросы от участников курса

А если будет непонятно?

Вам точно будет понятно, потому что я всё объясню простым языком. Кроме этого, в течение курса я буду собирать обратную связь, а после окончания выпущу бесплатный модуль с ответами на вопросы.

Команда курса

На самом деле, над курсом работает больше людей, тут только основные

Алексей Земсков

Основатель группы компаний ZEMS.PRO и лучший в мире специалист по донесению сложных мыслей простым языком

Борис Кацапов

Технический директор группы компаний ZEMS.PRO, руководитель отдела проектирования и дизайна интерьеров

Андрей Поляков

Руководитель службы замеров отдела технического дизайна, эксперт по выездным и дистанционным замерам

Ссылка на это место страницы: #faq

Вопросы и ответы

Нужно ли иметь опыт работы с 3D-программами?

Какова продолжительность курса?

Когда курс будет доступен?

Как получить скидку на курс?

Что я получу после оплаты по предзаказу?

Могу ли я пройти курс с мобильного устройства?

Какой уровень сложности курса?

Сколько времени доступен курс после покупки?

В каком формате будет проходить обучение?

Будут ли к курсу какие-то дополнительные материалы?

Могу ли я купить курс в рассрочку?

Какие версии SketchUp поддерживаются в рамках курса?

Можно ли пройти курс оффлайн или только онлайн?

Смогу ли я получить консультацию, если мне будет непонятно?

Будут ли доступны примеры для самостоятельного выполнения?

Получу ли я сертификат об окончании курса?

Можно ли вернуть деньги, если курс не подошел?

Можно ли совмещать обучение на курсе с работой или учёбой?

Можно ли задавать вопросы по курсу лично преподавателю?

Можно ли пройти курс быстрее, чем указано в программе?

Какие требования к компьютеру для прохождения курса?

Будут ли на курсе разбираться случаи из реальной практики?

Будет ли доступен курс после его окончания?

Как можно с вами связаться?

Ссылка на это место страницы: #price

Сколько стоит этот курс?

Чем раньше покупаешь — тем меньше платишь! Я очень ценю доверие, поэтому сделал особый тариф для тех, кто покупает курс в процессе его создания.


В этот тариф входит весь курс, а также бонусные уроки, все файлы и дополнения и вообще всё, что только можно. Другими словами, покупатели по предзаказу получают максимальный тариф по цене ниже минимального.

Цена по предзаказу:

с 01 мая по 15 июня.................5000 ₽
с 16 июня по 15 июля...............7500 ₽
с 16 июля по 15 августа........10 000 ₽
с 16 августа.........................от 15 000 ₽

На данный момент курс стоит не 15 000 ₽, а всего

5000 ₽

Цена повысится до 7500 ₽ через
Сам курс будет готов через

Купить курс «Замер квартиры» по специальной цене 5000₽ и доступом с 15 августа 2023

Купить курс «Замер квартиры» по специальной цене 7500₽ и доступом с 15 августа 2023

Купить курс «Замер квартиры» по специальной цене 10 000 ₽ и доступом с 15 августа 2023

Купить курс «Замер квартиры» за 15 000 ₽

Ссылка на это место страницы: #contacts

Контакты

Телефон службы поддержки

8(925)069-69-91

активен с 10:00 до 20:00 по Московскому времени

Также поддержка круглосуточно доступна по почте

support@zemskurs.ru

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