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от Алексея Земскова
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ЗАМЕР И ОЦИФРОВКА КВАРТИРЫ
Этот курс содержит уникальную методику замера, которую мы в ZEMS.PRO разрабатывали и оттачивали долгие годы. Эту информацию невозможно найти в интернете, её можно получить только вместе с многолетним опытом. И у нас он есть, потому что мы ежегодно делаем 450 проектов и замеряем эти объекты без единой ошибки. В курсе мы поделимся своими секретами и наработками, которые собирали и оттачивали более 10 лет.
Самое главное при разработке проекта — это правильный замер, потому что цена ошибки в 2 сантиметра, особенно в санузлах — это полная переделка на сотни тысяч рублей и длительностью в пару месяцев. Этот курс научит вас замерять квартиру без ошибок и даст старт к самостоятельной разработке проекта.
Предзаказ по спеццене доступен до 15 июня 2023
Во сколько раз окупится этот курс?
Курс окупится в десятки раз. Многие хотят сделать проект своими руками, но пропускают самый важный этап — замер квартиры, а в результате получают плюс 3 месяца к сроку ремонта и плюс миллион к расходам. Этот курс поможет точно оцифровать квартиру и избежать больших ошибок, которые приводят к большим расходам.
Алексей Земсков
Основатель группы компаний ZEMS.PRO
Этот курс основан на моей системе обучения замерщиков, которую я разрабатывал 3 месяца и столько же займёт запись этого курса. За это время я адаптирую уроки для домашнего использования, чтобы их мог освоить даже новичок. А также продумаю обучение таким образом, чтобы информация легко усваивалась и не вызывала вопросов.
Алексей Земсков
Основатель группы компаний ZEMS.PRO
Кому подойдёт этот курс?
100%
Владельцам квартиры без ремонта
Хотите сделать проект самостоятельно, но не хотите делать это на альбомных листочках или изучать сложный софт? На курсе вы самостоятельно построите 3D-модель вашей квартиры, на основе которой сможете самостоятельно разработать проект, прикинуть разные планировки и выбрать лучшую.
100%
Владельцам квартиры с ремонтом
Вы сможете оцифровать уже готовую квартиру, а затем легко смоделировать все будущие перестановки, и оценить, насколько они удобны, не таская тяжелую мебель и не царапая пол. А также сможете прикинуть, каких трудов будет стоить новый ремонт и какой объём перепланировки для этого потребуется.
85%
Будущим проектировщикам и дизайнерам
Самое первое, чему мы учим наших технологов — это обмерять квартиру, потому что правильный замер — это основа качественного проекта. Пройдя этот курс вы научитесь самому первому навыку проектировщика, а главное — сможете понять, подходит ли вам эта профессия.
Что вы получите?
Узнаете самые эффективные методы обмера
а также секреты, лайфхаки и другие фишки-плюшки
За пару уроков освоите программу SketchUp
и научитесь использовать её для любых целей
Выберете недорогое и качественное оборудование
которое обязательно пригодится при последующем ремонте
Создадите точную 3D-модель своей квартиры
и подготовите её к будущей разработке проекта
Проверите полученные знания с помощью тестов
а также сможете задать вопросы для бонусного модуля
Как будет проходить обучение?
Вы будете получать знания из коротких и интересных видео, а затем сразу применять эти знания на своей квартире. Также после некоторых видео я добавлю тестирование, чтобы информация лучше закрепилась.
Как будет выглядеть ваша квартира после оцифровки?
Примерно как одна из этих 50-60 квартир:)
Чем хорош этот курс?
Этот курс хорош именно своей уникальностью. В интернете есть миллион видео о том, как работать в программе SketchUp, но нет ни одного курса о том, как делать замер без ошибок.
Этот курс — про сам процесс замера, про алгоритм, точки привязки, правильную последовательность и методику, которую мы разработали специально для своих объектов.
Хотя, справедливости ради, про SketchUp в курсе тоже есть информация, но она настолько плотная, что вы освоите софт не за 10-20 роликов, а за 10-20 минут
Программа курса
Обратите внимание, при предварительной покупке вы получаете не только спеццену, вы также бесплатно получаете все бонусы и приложения к курсу
Урок 1
Урок 1
Вводная информация
Всякие там важные нюансы, без которых курс ваще не зайдёт
Урок 2
Урок 2
Установка программы SketchUp
Как скачать, как установить и что делать, если аааа ничего не работает
Урок 3
Урок 3
Настройка SketchUp
Расположение панелей, инструментов, шаблоны и горячие клавиши
Урок 4
Урок 4
Базовые навыки работы в SketchUp
Инструменты, простые фигуры и другие элементарные действия
Бонус
Бонус
Продвинутые навыки работы в SketchUp
Группы, слои, сцены, переходы и всякие другие крутые штуки
Урок 5
Урок 5
Подготовка оборудования
Что купить, как не переплатить, почему купить именно это и всё такое
Бонус
Бонус
Как не тащить ноутбук на объект?
Рассказ о том, зачем на объекте ноубтук и как обойтись без него
Бонус
Бонус
Подготовка шаблона для замера
Точнее, мы уже подготовили шаблон, его нужно просто скачать открыть:)
Бонус
Бонус
Фотографирование объекта
Как и зачем это делать, порядок фотосъёмки, разъяснение нюансов
Урок 6
Урок 6
Общие правила замера
Как снимать и проверять размеры, как их округлять и как решать проблемы
Урок 7
Урок 7
Построение контура
Главный урок о том, как построить геометрию объекта на примере однушки
Урок 8
Урок 8
Проверка геометрии объекта
Как найти ошибки и как их быстро исправить, не начиная замер сначала
Бонус
Бонус
Отрисовка сложной геометрии
Как построить непрямоугольные помещения и изогнутые стены
Урок 9
Урок 9
Создание объёма
Превращение «плоской» квартиры в объёмную и формирование проёмов
Бонус
Бонус
Цвета, слои и группы
Как разделить модель на группы и слои, а также как раскрасить элементы
Бонус
Бонус
Отрисовка несущих стен
Как отдельно отрисовать несущие стены и поместить их на отдельный слой
Бонус
Бонус
Добавление стяжки
Учёт и отрисовка стяжки, перенос на отключаемый слой и всё такое
Урок 10
Урок 10
Отрисовка балконов и лоджий
Как точно «привязать» лоджию к квартире и как отстроить её геометрию
Урок 11
Урок 11
Отрисовка коммуникаций
Как измерить и отстроить коммуникации, а затем разделить по слоям
Бонус
Бонус
Замер двушки без ремонта
Закрепление знаний на примере двушки свободной планировки
Бонус
Бонус
Замер двушки с ремонтом и мебелью
Обмер квартиры с ремонтом, а также базовая оцифровка мебели и дверей
Бонус
Бонус
Вопросы и ответы
Дополнительное видео с ответами на вопросы от участников курса
А если будет непонятно?
Вам точно будет понятно, потому что я всё объясню простым языком. Кроме этого, в течение курса я буду собирать обратную связь, а после окончания выпущу бесплатный модуль с ответами на вопросы.
Команда курса
На самом деле, над курсом работает больше людей, тут только основные
Алексей Земсков
Основатель группы компаний ZEMS.PRO и лучший в мире специалист по донесению сложных мыслей простым языком
Борис Кацапов
Технический директор группы компаний ZEMS.PRO, руководитель отдела проектирования и дизайна интерьеров
Андрей Поляков
Руководитель службы замеров отдела технического дизайна, эксперт по выездным и дистанционным замерам
Вопросы и ответы
Нужно ли иметь опыт работы с 3D-программами?
Какова продолжительность курса?
Когда курс будет доступен?
Как получить скидку на курс?
Что я получу после оплаты по предзаказу?
Могу ли я пройти курс с мобильного устройства?
Какой уровень сложности курса?
Сколько времени доступен курс после покупки?
В каком формате будет проходить обучение?
Будут ли к курсу какие-то дополнительные материалы?
Могу ли я купить курс в рассрочку?
Какие версии SketchUp поддерживаются в рамках курса?
Можно ли пройти курс оффлайн или только онлайн?
Смогу ли я получить консультацию, если мне будет непонятно?
Будут ли доступны примеры для самостоятельного выполнения?
Получу ли я сертификат об окончании курса?
Можно ли вернуть деньги, если курс не подошел?
Можно ли совмещать обучение на курсе с работой или учёбой?
Можно ли задавать вопросы по курсу лично преподавателю?
Можно ли пройти курс быстрее, чем указано в программе?
Какие требования к компьютеру для прохождения курса?
Будут ли на курсе разбираться случаи из реальной практики?
Будет ли доступен курс после его окончания?
Как можно с вами связаться?
Сколько стоит этот курс?
Чем раньше покупаешь — тем меньше платишь! Я очень ценю доверие, поэтому сделал особый тариф для тех, кто покупает курс в процессе его создания.
В этот тариф входит весь курс, а также бонусные уроки, все файлы и дополнения и вообще всё, что только можно. Другими словами, покупатели по предзаказу получают максимальный тариф по цене ниже минимального.
Цена по предзаказу:
с 01 мая по 15 июня.................5000 ₽
с 16 июня по 15 июля...............7500 ₽
с 16 июля по 15 августа........10 000 ₽
с 16 августа.........................от 15 000 ₽
На данный момент курс стоит не 15 000 ₽, а всего
5000 ₽
Контакты
Телефон службы поддержки
8(925)069-69-91
активен с 10:00 до 20:00 по Московскому времени
Также поддержка круглосуточно доступна по почте
support@zemskurs.ru
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